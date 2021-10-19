Владимир Жучков назначен и.о. министра спорта Пензенской области

На сайте министерства физической культуры и спорта Пензенской области обновилась информация о руководстве. Исполняющим обязанности главы ведомства стал Владимир Жучков.

Отметим, что до этого назначения Владимир Жучков являлся врио первого заместителя министра.

Ранее стало известно о том, что на пост замглавы минспорта назначена Мария Юрина - одна из победительниц кадрового проекта «Пензенская область – регион возможностей».

Напомним, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уволил врио главы минспорта Григория Кабельского и врио заместителя ведомства Сергея Никишина в связи с утратой доверия.



