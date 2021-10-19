Директор пензенского зоопарка показал забавную прогулку с овечкой Лакомкой

В Instagram-аккаунте директора пензенского зоопарка Андрея Воскресенского появилось видео с милой лойской овечкой по имени Лакомка.

Ее привезли в Пензу в сентябре. Сейчас малышка освоилась. Андрей Воскресенский поделился с подписчиками роликом, на котором Лакомка забавно прыгает, бегает и играет с ним.

Еще одно видео появилось в официальном аккаунте зоопарка.

«Друзья, помните, мы вам рассказывали, что к нам прибыла Лакомка? Девочка уже полностью адаптировалась к новому месту! И очень подружилась с нашим директором Андреем Александровичем. Новое место, новая дружба», - сообщили сотрудники.

Отмечается, что сейчас овечку перевели в теплый вольер, и увидеть ее пензенцы смогут весной.