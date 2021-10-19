17:49
19.10.2021г.
В Пензенской области отключат электричество. Адреса

В Пензенской области отключат электричество. Адреса

Вт, 19.10.21 17:38
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В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неотложных работ будет приостановлено электроснабжение в районах Пензенской области.

20 октября с 9:00 до 17:00

Каменский район:

- г. Каменка (ул. Коммунальная, Первомайская);

- д. Кургановка (ул. Центральная, Молодёжная, Верхний порядок, Нижний порядок).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

21 октября с 9:00 до 17:00

Каменский район:

- г. Каменка (ул. Рокоссовского, Щорса, Советская; Нагорная; Октябрьская; Советский проезд, Советский переулок; Рабочая, Коммунистическая, Образцовая, Тухачевского, Пензенская, Дальний проезд, 40 лет Октября).

Наровчатский район:

- с. Сканово (ул. Вишневая, Дачная, Пролетарская, Садовая, Сахалинская, Сосновая, Школьная, Шоссейная, Сосновая);

- с. Красный Восток (ул. Барская);

- с. Наровчат (ул. Авангардная, Белинского, Гагарина, Гладкова, Гришаева, Дружинина, Заводская, Заречная, Западная, Интернациональная, К. Маркса, Калинина, Комсомольская, Красноармейская, Куйбышева, Куприна, Ленина, Лермонтова, М.Горького, Майская, Малышева, Молодежная, Октябрьская, Партизанская, Пенькозаводская, Первомайская, Пионерская, Пролетарская, Садовая, Северная, Советская, Строительная, Чкалова).

Пачелмский район:

- п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина);

- с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая);

- п. Пачелма (ул. Чехова).

22 октября с 9:00 до 17:00

Спасский район:

- г. Спасск (ул. Революционная).

25 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

- с. Зам. Выселки (ул. Новенькая, Богатенькая, Молодежная, Бутырки);

- с. Первознаменка (ул. Комарова);

 -с. М. Выселки (ул. Горочка, Центральная, Зеленая, Крючковка, Новая, Апраксино);

- с. Гусевка (ул. Гусевка).

- г. Нижний Ломов (ул. Привалова, Блохина, Межевая, М. Горького, Новостройка, Куйбышева, Лермонтова, пер. Лермонтова, Фрунзе, К. Либкнехта, Свердлова, Урицкого, Чапаева, Дзержинского, Полевой пер., Д. Бедного, пер. Машенцева, Московский пер., пер. Социальный, Володарского, Октябрьская пл., пер. Урицкого, Пионерская, Ленина, Коммунальный пер., пер. Фрунзе, пер.Свердлова, Колхозный пер., Заводская, пер. Володарского, Московская, Зеленый пер., Шоссейная, Заовражный пер., Норовский пер.);

- с. Норовка (ул. Тархова, Полевая, пер.Северный, Подгорный пер., Подгорная, Юбилейная, Заречная, Нагорная, Набережная, Центральная, Оранжевая).

26 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

- с. Зам.Выселки (ул. Новенькая, Богатенькая, Молодежная, Бутырки);

- с. Первознаменка (ул. Комарова);

 -с. М. Выселки (ул. Горочка, Центральная, Зеленая, Крючковка, Новая, Апраксино);

- с. Гусевка (ул. Гусевка).

27 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

- с. Зам.Выселки (ул. Новенькая, Богатенькая, Молодежная, Бутырки);

- с. Первознаменка (ул. Комарова);

- с. М.Выселки (ул. Горочка, Центральная, Зеленая, Крючковка, Новая, Апраксино);

- с. Гусевка (ул. Гусевка).

28 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

- с. Кривошеевка (Нахимова, Жукова, Заводская, Комсомольская, Октябрьская, Терешковой, Школьная, Дачная, Молодежная, Линейная, Линейный пер.);

- г. Нижний Ломов (Белинского, Железнодорожная, Заводская, Комсомольская, Корнеева, Новенькая, Пионерская, Пушкина, Южная, Дачная, Южная полянка, Есенина, Лескова, Бунина, Чехова).

29 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

- с. Кривошеевка (Нахимова, Жукова, Заводская, Комсомольская, Октябрьская, Терешковой, Школьная, Дачная, Молодежная, Линейная, Линейный пер.);

- г. Нижний Ломов (Белинского, Железнодорожная, Заводская, Комсомольская, Корнеева, Новенькая, Пионерская, Пушкина, Южная, Дачная, Южная полянка, Есенина, Лескова, Бунина, Чехова).

30 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

- с. Кривошеевка (Нахимова, Жукова, Заводская, Комсомольская, Октябрьская, Терешковой, Школьная, Дачная, Молодежная, Линейная, Линейный пер.);

- г. Нижний Ломов (Белинского, Железнодорожная, Заводская, Комсомольская, Корнеева, Новенькая, Пионерская, Пушкина, Южная, Дачная, Южная полянка, Есенина, Лескова, Бунина, Чехова).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам.

18 октября с 9:00 до 17:00

Городищенский район:

- с. Саловка (ул. Луговая, Нагорная, Овражная, Рабочая, Совхозная);

- с. Чаадаевка (ул. Калинина, Комсомольская, Ленина, Пролетарская).

Нижнеломовский район:

- с. Верхний Ломов (ул. Пушкари).

Источник фотографии: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d1%8b-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%b5-%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%b8-2178743/
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13.10.2021 17:05
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«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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