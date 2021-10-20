В Пензе состоялся первый осенний призыв в армию

Первые пензенские призывники отправились в воинские соединения Российской армии. 24 молодым бойцам предстоит ближайший год провести в инженерно-саперном полку. Всего до конца года в вооруженные силы будут направлены 1200 пензенцев.

Вчера еще призывники, а сегодня уже рядовые Российской армии. На территории сборного пункта в торжественной обстановке проводили первую команду осеннего призыва 2021 года.

«Часть дислоцируется на территории Удмуртской республики. Можно сказать, на границе Татарстана и Кировской области. Люди проживают в казармах. Они уютные, чистые», - рассказал представитель воинской части Фарит Тимкаев.

Парни только начали привыкать к случившейся в их жизни перемене. Другая одежда, коллектив и, главное, - двенадцатимесячная разлука с родными. Провожали новобранцев целыми семьями.

«Я через год приду, всех обниму. И все будет нормально», - поделился рядовой Алексей Фирстов.

На плацу больше не звучит команда – «Ряды сомкнуть!» Пандемия наложила свой отпечаток и на формирование призывных команд. Обязательная проверка на ковид, после чего молодые люди попадают в почти карантинные условия.

«Здесь дежурит скорая помощь. Если выявляется призывник с симптомами болезни, он сразу изолируется, вся группа тоже. Остальные призывники могут спокойно себя ощущать. Родителям по этому поводу волноваться абсолютно нечего. Также они отсюда будут отправляться транспортом отдельно выделенным и дезинфицированным, который для них специально подготовлен. Даже на вокзале к ним будет ограничен доступ, родители будут на них смотреть только с дистанции, обеспечивающей безопасность», - объяснил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Во время осеннего призыва в армию планируется направить 1200 пензенцев. Они будут служить во всех родах войск. Кстати, уроженцы Сурского края всегда были на хорошем счету и командования.

«Все представители, кто приезжал с воинских частей, отмечали хорошую подготовку граждан к военной службе, а это, видимо, передается из поколения в поколение. Поэтому пензенцы служили и служат достойно», - отметил министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Василий Ложкин.

Для этих парней дорога до места службы займет меньше суток. Ну, а отправка пополнения в вооруженные силы Российской армии продлится до конца декабря, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.