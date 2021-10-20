Пензенские силовики стали призерами на Всероссийских соревнованиях по стрельбе

Сотрудники пензенского СОБРа стали призерами на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из боевого оружия. В межведомственном зачете офицеры вошли в пятерку сильнейших представителей силовых структур, а среди отрядов стали первыми. В личном первенстве завоевали серебро.

24 команды, 120 участников в течение нескольких дней показывали свои профессиональные навыки на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии. Все упражнения турнира были смоделированы с учетом боевого опыта и реально проходивших операций.

«Снайперское упражнение состояло из трех этапов, а за ограниченное время нужно было поразить мишени. На первом этапе был автомобиль - с заднего сидения нужно было поразить террориста с заложником. Расстояние 170 м. Далее перемещаемся в порт и с неудобного положения, с завалом винтовки набок отстреливали 150 м в мишень круглую», - поделился сотрудник СОБР Управления Росгвардии по Пензенской области Сергей.

Непростым заданием стало групповое упражнение Заслон, где спецназовцам предстояло блокировать и обезвредить вооруженных противников, при этом совершив нападение на бронеавтомобиль. Подготовили организаторы для участников и ночные упражнения.

«Мне, как командиру группы, приходилось пристально выискивать эти цели, чтобы сказать своей группе, где они находятся. Естественно были переживания, что какие-то цели были пропущены», - рассказал сотрудник СОБР Управления Росгвардии по Пензенской области Алексей.

«Первое место среди команд СОБРа - это высшая оценка командиру, сотрудникам и всему отряду. Вы в правильном направлении двигаетесь, я знаю, как вы трудитесь. Очень ответственные всегда задачи выполняете, всегда на высоком уровне», - обратился к участникам начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Андрей Лугинин.

По итогу состязаний команда из Пензы вошла в пятерку сильнейших представителей спецподразделений и заняла первое место среди сотрудников СОБРа. В личном зачете, в упражнении «Пистолет» серебро получил офицер Управления Росгвардии по Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.