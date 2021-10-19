Олег Мельниченко предложил Николая Симонова на пост председателя правительства

22 октября депутаты Законодательного Собрания Пензенской области на сессии рассмотрят вопрос о согласовании кандидатуры Николая Симонова на пост председателя правительства региона.

Как сообщается в сопроводительном письме, эту кандидатуру на рассмотрение внес губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«По уровню профессионального образования, опыту работы, деловым качествам Симонов Hиколай Петрович соответствует указанной должности», - отмечает глава региона.

Официальным представителем Олега Мельниченко при рассмотрении этого вопроса на сессии назначен вице-губернатор Сергей Федотов.

Николай Симонов работает в правительстве Пензенской области с 2015 года. С весны 2021 года до настоящего времени он занимал этот пост с приставкой врио.