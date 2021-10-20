8:08
20.10.2021г.
В Пензе модернизируют службу занятости

В Пензе модернизируют службу занятости

Ср, 20.10.21 04:04
Просмотров: 447
В Пензенской области началась масштабная работа по модернизации службы занятости. Первый этап включает в себя капитальный ремонт здания городского отделения, на базе которого будет создан кадровый центр нового типа «Работа России».

В городском центре занятости кипит работа. На объекте одновременно трудятся сразу несколько бригад. Здесь полностью были снесены перегородки. Учреждение изменится до неузнаваемости.

«Сейчас выполняются работы по внутренней отделке, наружная отделка, устройство полов, дверей, стен, покраска. Работы идут по планам, по этапам. Планируется завершить работы к 20 декабря», - рассказал заместитель директора Центра занятости населения Пензы Андрей Абрамов.

Капитальный ремонт учреждения предполагает создание функциональных зон центра занятости. Этот сектор будет оборудован электронной системой управления очередью, детским уголком, телевизионным экраном, комфортными местами ожидания для посетителей. Кроме того, на первом этаже организуют кабинет психолога для проведения индивидуальной работы с гражданами.

«На втором этаже будут вестись переговоры с работодателями. Также будут отдельные комнаты ожидания. Раньше это было в маленьких кабинетах. Кроме того, большой уклон делался на службу занятости и тех, кто искал работу. Теперь надо уравновесить все это», - уточнил врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

На втором этаже будет отдельный конференц-зал для проведения обучений и мастер-классов. Капитальный ремонт городского отделения - это только начало масштабной работы. В 2022 году комплексная модернизация коснется всей сети органов службы занятости Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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