В Пензе модернизируют службу занятости

В Пензенской области началась масштабная работа по модернизации службы занятости. Первый этап включает в себя капитальный ремонт здания городского отделения, на базе которого будет создан кадровый центр нового типа «Работа России».

В городском центре занятости кипит работа. На объекте одновременно трудятся сразу несколько бригад. Здесь полностью были снесены перегородки. Учреждение изменится до неузнаваемости.

«Сейчас выполняются работы по внутренней отделке, наружная отделка, устройство полов, дверей, стен, покраска. Работы идут по планам, по этапам. Планируется завершить работы к 20 декабря», - рассказал заместитель директора Центра занятости населения Пензы Андрей Абрамов.

Капитальный ремонт учреждения предполагает создание функциональных зон центра занятости. Этот сектор будет оборудован электронной системой управления очередью, детским уголком, телевизионным экраном, комфортными местами ожидания для посетителей. Кроме того, на первом этаже организуют кабинет психолога для проведения индивидуальной работы с гражданами.

«На втором этаже будут вестись переговоры с работодателями. Также будут отдельные комнаты ожидания. Раньше это было в маленьких кабинетах. Кроме того, большой уклон делался на службу занятости и тех, кто искал работу. Теперь надо уравновесить все это», - уточнил врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

На втором этаже будет отдельный конференц-зал для проведения обучений и мастер-классов. Капитальный ремонт городского отделения - это только начало масштабной работы. В 2022 году комплексная модернизация коснется всей сети органов службы занятости Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.