8:08
20.10.2021г.
Пензенские активисты провели экологический рейд в Арбеково

Пензенские активисты провели экологический рейд в Арбеково

Ср, 20.10.21 07:37
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Пензенские активисты в борьбе за чистоту окружающей среды провели экологический рейд, в ходе которого проверили информацию от жителей Арбеково о том, что в пруд рядом с шестой городской больницей сливают отходы. Оказалось, что проблема действительно существует.

Одно из любимых мест пензенцев для купания оказалось под угрозой. В теплое время года пляжи вдоль пруда, расположенного рядом с шестой городской больницей, заполнены. Рыбаки здесь находятся вообще круглогодично. Поэтому загрязнение может нести большую опасность. А оно оказалось весьма вероятным. Буквально в нескольких десятках метров от водоема образовалась свалка. И время от времени от нее тянется ручей, который несет отходы прямо туда, где могут отдыхать люди.

«Мы отрабатывали обращение, которое увидели в социальных сетях, а также обращения местных жителей. В них было указано, что производится слив нечистотных вод. Сейчас слив был прекращен, но отложения грязи, горюче-смазочных материалов в прорытом канале мы видим», - сказал заместитель председателя пензенского областного отделения Русского географического общества Денис Бирюков.

Разобраться в том, что же происходит в этом месте, решили представители Русского географического общества и активисты экологического движения «Зеленая волна». Они провели профилактический рейд, в ходе которого оценили опасность, которую несет эта свалка. Так, они обнаружили здесь канистры из-под различных технических жидкостей. К тому же, неподалеку обнаружили еще несколько скоплений мусора, но уже не технического, а бытового. Среди возможных последствий загрязнения - мор рыбы. Причем такое здесь уже происходило. Кстати, участники акции говорят, что это не единственное проблемное место в Пензе.

«Порядка десяти я насчитаю, где я был точно. Я думаю, что этого не должно быть, подобное неприятно для людей, которые живут поблизости», - отметил участник экологического рейда Афанасий Мальцев.

Теперь пензенские активисты напишут обращение к городским властям, которым, в свою очередь, уже предстоит разобраться с тем, кто же загрязняет воду в одном из самых популярных водоемов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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