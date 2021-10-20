Пензенские активисты провели экологический рейд в Арбеково

Пензенские активисты в борьбе за чистоту окружающей среды провели экологический рейд, в ходе которого проверили информацию от жителей Арбеково о том, что в пруд рядом с шестой городской больницей сливают отходы. Оказалось, что проблема действительно существует.

Одно из любимых мест пензенцев для купания оказалось под угрозой. В теплое время года пляжи вдоль пруда, расположенного рядом с шестой городской больницей, заполнены. Рыбаки здесь находятся вообще круглогодично. Поэтому загрязнение может нести большую опасность. А оно оказалось весьма вероятным. Буквально в нескольких десятках метров от водоема образовалась свалка. И время от времени от нее тянется ручей, который несет отходы прямо туда, где могут отдыхать люди.

«Мы отрабатывали обращение, которое увидели в социальных сетях, а также обращения местных жителей. В них было указано, что производится слив нечистотных вод. Сейчас слив был прекращен, но отложения грязи, горюче-смазочных материалов в прорытом канале мы видим», - сказал заместитель председателя пензенского областного отделения Русского географического общества Денис Бирюков.

Разобраться в том, что же происходит в этом месте, решили представители Русского географического общества и активисты экологического движения «Зеленая волна». Они провели профилактический рейд, в ходе которого оценили опасность, которую несет эта свалка. Так, они обнаружили здесь канистры из-под различных технических жидкостей. К тому же, неподалеку обнаружили еще несколько скоплений мусора, но уже не технического, а бытового. Среди возможных последствий загрязнения - мор рыбы. Причем такое здесь уже происходило. Кстати, участники акции говорят, что это не единственное проблемное место в Пензе.

«Порядка десяти я насчитаю, где я был точно. Я думаю, что этого не должно быть, подобное неприятно для людей, которые живут поблизости», - отметил участник экологического рейда Афанасий Мальцев.

Теперь пензенские активисты напишут обращение к городским властям, которым, в свою очередь, уже предстоит разобраться с тем, кто же загрязняет воду в одном из самых популярных водоемов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.