Являются ли справки от частных клиник основанием для медотвода от вакцинации

В пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области объяснили, являются ли справки, выданные частными клиниками, документальным основанием для медотвода от вакцинации против ковида.

Отмечается, что решение о наличии противопоказаний может принимать только врачебная комиссия той государственной медицинской организации по месту прикрепления, где наблюдается пациент. То есть действительным документом, который подтверждает противопоказание к вакцинации, является справка от врача госучреждения. Справки, выданные частными клиниками, не будут основанием для медотвода.

Ранее главный санитарный врач Пензенской области принял решение о введении обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. До 1 декабря им необходимо поставить два компонента вакцины.