«Что вы сделали с бедрами?»: поклонников удивило фото Чеховой в купальнике

Телеведущая Анфиса Чехова разместила в соцсети фото с отдыха в Мексике, на котором она позирует вместе с подругой в купальниках. В руках у них – коктейли.

Пост посвящен женской дружбе. Звезда написала, что верит в ее существование, и в ее окружении есть настоящие друзья, которым она доверяет на сто процентов.

«Мы сестры, а не соперницы! Мы должны всей силой своей эмпатии разделять и боль друг друга, и радость! Ведь наша Женская сила - она в Согласии, Чуткости и Понимании!» - написала Чехова.

Подписчиков восхитил пост и фигура ведущей. У нее почти идеально плоский живот, и значительно уменьшились в объемах бедра. Последнее и смутило ряд из них: «Что вы сделали со своими бедрами?», «Никак не пойму... так похудела сильно, или уменьшает объемы с помощью фильтров?». Одни заподозрили работу над фото в специальном редакторе, другие предположили, что могла быть липосакция. Но это так и осталось догадками единиц, потому что звезда никак не отреагировала на эти комментарии.