Вьетнамца осудили за попытку дать взятку пензенскому полицейскому

Как сообщили в облпрокуратуре, 48-летнюю сожительницу мужчины хотели привлечь к уголовной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака. Желая помочь любимой, вьетнамец предложил правоохранителю деньги, но тот отказался.

«Несмотря на это, мужчина вложил 20 тыс. рублей в свой вид на жительство иностранного гражданина и положил его на рабочий стол в служебном кабинете, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - сообщили в облпрокуратуре.

На судебном заседании подсудимый вину не признал. Его оштрафовали на 100 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

В отношении сожительницы злоумышленника возбуждено уголовное дело.