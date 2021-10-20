В России резко вырос спрос на туры на острова

В России зафиксирован значительный рост спроса на поездки на островные курорты в сравнении с 2019 годом. За три квартала 2021-го продажи туров на Мальдивы, Сейшелы, Кубу, а с августа и в Доминикану увеличились в разы.

Как сообщили «Известиям» представители туротрасли, лидером в этом списке стали Мальдивы – продажи путевок выросли на 116%. Спрос на поездки на Кубу стал выше на 32%, в Доминикану в третьем квартале - на 76%, рассказали в компании Level Trevel.

Увеличение популярности этих направлений подтвердили в Travelata. Там сообщили, что объемы продаж туров на Кубу выросли вдвое, на Мальдивы - в четыре раза. Доминикана открылась только в августе, но при сравнении с 2019-м спрос вырос в 2,5 раза.

По данным Tez Tour, за три квартала 2021-го островные направления вошли в десятку лидеров по объему продаж. Кроме того, на Сейшелы рост продаж туров составил 99%.