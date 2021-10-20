Ковид. Потребление кислорода в пензенских больницах достигло 15 тонн в сутки

В Пензенском центре спецвидов медпомощи (известного пензенцам как КИМ) практикуют применение ороназальных масок для подачи кислорода пациентам с коронавирусом.

Отмечается, что для таких больных очень важен дополнительный кислород. Ежедневно в Пензенской области для пациентов, находящихся на стационарном лечении на инфекционных койках, требуется более 15 тонн кислорода. Причем темпы его потребления растут еженедельно.

Пациентам КИМа, состояние которых оценивается как средней степени тяжести, подают кислород с помощью ороназальных масок с резервуарным мешком. Использование маски с резервуарным мешком являются последним шагом низкопоточной респираторной поддержки (поток кислорода - до 15 л/мин).

«Использование данного медицинского приспособления позволяет избежать утечки кислорода и позволят провести процедуру максимально комфортно. Принцип работы кислородной маски основывается на подаче дыхательной смеси напрямую в легкие и выведении углекислого газа в окружающую среду. Подготовка к терапии начинается с определения возраста пациента и подбора необходимой модели», - цитирует завотделением реанимации КИМа Ольгу Костромину пресс-центр облправительства.

После процедуры одноразовые устройства из термопластика, поликарбоната или ПВХ утилизируются. Силиконовые модели проходят цикл горячей стерилизации в автоклаве при температуре до 133 градусов и могут использоваться повторно.

«Сейчас в нашей области привиты только 47% взрослого населения. Это слишком мало. В Пензе у ковидных госпиталей вновь, как и год назад, выстраиваются очереди из машин скорой помощи. Вакцина, которую настойчиво требовали год назад, изобретена. Однако ярые антипрививочники, увы, продолжают пренебрегать вакцинацией. Многие раскаиваются после, побывав в «красной зоне». Особенно те, кто нуждался в кислородной поддержке», - считает заместитель главного врача по медицинской части КИМа Джамиля Курмаева.