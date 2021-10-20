Жилье для пензенских детей-сирот предлагают покупать не только в районах их регистрации

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас при покупке или строительстве жилья для детей-сирот в некоторых муниципалитетах столкнулись с проблемой: на рынке недвижимости нет подходящих помещений, которые бы отвечали всем требованиям закона. Нет и застройщиков, которые могли бы построить такое жилье в населенных пунктах, где дети зарегистрированы.

При этом в граничащих c этими районами муниципалитетах есть возможность построить или купить подходящие помещения. Поэтому предлагается внести изменения в закон, которые позволят с согласия детей-сирот приобрести или возвести жилье для них в районе, граничащем с тем, где они включены в список.

Отмечается, что такая норма уже действует в ряде других регионов. Например, в Мордовии и Марий Эл. Принятие аналогичных изменений в Пензенской области не повлечет дополнительных расходов из бюджета.