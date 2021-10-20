На ул. Аустрина в очаге пожара оказались кислородные баллоны

В пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области рассказали о серьезном пожаре на ул. Аустрина.

Сообщение о нем поступило в ведомство 19 октября в 20:13. Вспыхнул мусор и отходы вторсырья на открытой территории. Огонь охватил 50 кв метров площади.

«В очаге пожара также находились кислородные баллоны. Благодаря правильно выбранному решающему направлению тушения пожара удалось предотвратить их разгерметизацию», - отметили в МЧС.

В настоящее время проводится проверка.

Чтобы избежать пожара, в МЧС призывают не разводить огонь рядом с опасными отходами.