Когда школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

На сайте министерства образования Пензенской области опубликовали проекты расписания основного госэкзамена (ОГЭ) и Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2022 году.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет с 21 марта по 2 июля 2022 года в следующие дни:
- досрочный период - с 21 марта по 15 апреля;
- основной период вместе с резервными днями - с 27 мая по 2 июля;
- дополнительный период - с 5 по 20 сентября.⠀
Основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля 2022 года по следующему графику:
- досрочный период вместе с резервными днями - с 21 апреля по 17 мая;
- основной - с 20 мая по 2 июля;
- дополнительный период - с 5 по 24 сентября.