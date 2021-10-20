Пензенцам сообщили график работы мобильных пунктов вакцинации до 23 октября

На сайте мэрии Пензы опубликовали график, по которому с 20 по 23 октября будут работать специальные автобусы, где можно привиться от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, 20 октября вакцинацию можно пройти с 10 до 15 часов во дворе дома №21 на ул. 8 Марта.

21 числа автобус приедет на ул. Аустрина, 150а, время работы – с 10 до 15 часов. В этот же день с 10 до 12 часов можно привиться на ул. Кошевого, 92, а с 12 до 14 часов – на ул. Хользунова, 27.

22 октября с 10 до 12 часов мобильный пункт будет работать на ул. Ульяновской, 18, а также с 10 до 15 часов – на ул. Терновского, 158.

23 октября прививать пензенцев будут на пр. Победы, 88 с 10 до 14 часов.

Вакцинация от ковида проводится препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт», от гриппа – «Совигрипп». Перед прививкой каждый пензенец проходит осмотр и консультацию врача. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

«Чтобы пункт вакцинации приехал на вашу улицу, необходимо обратиться в администрацию своего района и подать заявку на включение в график», - напомнили в мэрии.