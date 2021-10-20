Александр Воронков назначен и.о. директора Губернского лицея Пензы

Соответствующая информация появилась на сайте образовательного учреждения в разделе «Администрация».

Напомним, 15 октября стало известно о том, что губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил Александра Воронкова в отставку с поста врио министра образования. Александр Геннадьевич возглавлял региональный минобр с 2015 года. До этого работал начальником департамента СМИ, главой администрации Бессоновского района. В 2008-2011 годах был заместителем министра образования.

