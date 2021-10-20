13:39
20.10.2021г.
В Китай в рамках сотрудничества отправится тестовая партия пензенской продукции

В Китай в рамках сотрудничества отправится тестовая партия пензенской продукции

Ср, 20.10.21 10:32
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18 октября состоялась совместная видеоконференция с участием российских и китайских участников проекта «Пенза-Харбин», реализуемого в настоящее время в рамках договоренностей, достигнутых между правительством Пензенской области и Народным правительством провинции Хэйлунцзян в марте.

С российской стороны в видеоконференции приняли участие руководители пензенского агрохолдинга «РусГрейн» и Центра поддержки экспорта Пензенской области.

С китайской стороны — руководители Департамента российско-китайского сотрудничества Государственной хэйлунцзянской сельскохозяйственной инвестиционной группы и компании «Heilongjiang Volga Supply Chain Management Co.Ltd».

Участники видеоконференции обсудили итоги первоначального анализа и оценки презентационных материалов, ранее представленных китайской стороне пензенскими производителями продуктов питания, подтвердившими заинтересованность участия в поставках своих товаров на китайский рынок с использованием прямого железнодорожного контейнерного маршрута «Пенза-Харбин», складского комплекса «Made in Russia», открытого 1 октября на территории харбинской бондовой зоны. Также в марте 2022 года в Харбине начнет действовать демонстрационно-дегустационный торговый павильон «VOLGA».

Для анализа демонстрационных материалов российских продуктов питания китайской стороной были привлечены профильные специалисты глобальных торговых сетей и крупнейших оптовых торговых продовольственных организаций Северо-Востока Китая. По результатам работы проведенных китайскими специалистами фокус-групп были отмечены яркие и запоминающиеся дизайнерские и оформительские решения демонстрационных материалов продукции кондитерских предприятий «Невский кондитер» и «Ванюшкины сладости», производственных групп «Коноплекс», «Дукат» и «Родники».

В соответствии с Планом реализации мероприятий проекта «Пенза-Харбин», следующим этапом проекта предусмотрена поставка из Пензы в Харбин до конца 2021 года тестовых партий образцов пензенской продукции, демонстрационные материалы которой были одобрены китайскими экспертами.

Участники видеоконференции договорились до 10 ноября окончательно согласовать условия контейнерной перевозки тестовых партий продукции, перечень прилагаемых документов , варианты фасовки и упаковки планируемой для экспорта в Китай продукции.

Источник фотографии: фото прелоставлено ООО "РусГрейн"
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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