В Китай в рамках сотрудничества отправится тестовая партия пензенской продукции

18 октября состоялась совместная видеоконференция с участием российских и китайских участников проекта «Пенза-Харбин», реализуемого в настоящее время в рамках договоренностей, достигнутых между правительством Пензенской области и Народным правительством провинции Хэйлунцзян в марте.

С российской стороны в видеоконференции приняли участие руководители пензенского агрохолдинга «РусГрейн» и Центра поддержки экспорта Пензенской области.

С китайской стороны — руководители Департамента российско-китайского сотрудничества Государственной хэйлунцзянской сельскохозяйственной инвестиционной группы и компании «Heilongjiang Volga Supply Chain Management Co.Ltd».

Участники видеоконференции обсудили итоги первоначального анализа и оценки презентационных материалов, ранее представленных китайской стороне пензенскими производителями продуктов питания, подтвердившими заинтересованность участия в поставках своих товаров на китайский рынок с использованием прямого железнодорожного контейнерного маршрута «Пенза-Харбин», складского комплекса «Made in Russia», открытого 1 октября на территории харбинской бондовой зоны. Также в марте 2022 года в Харбине начнет действовать демонстрационно-дегустационный торговый павильон «VOLGA».

Для анализа демонстрационных материалов российских продуктов питания китайской стороной были привлечены профильные специалисты глобальных торговых сетей и крупнейших оптовых торговых продовольственных организаций Северо-Востока Китая. По результатам работы проведенных китайскими специалистами фокус-групп были отмечены яркие и запоминающиеся дизайнерские и оформительские решения демонстрационных материалов продукции кондитерских предприятий «Невский кондитер» и «Ванюшкины сладости», производственных групп «Коноплекс», «Дукат» и «Родники».

В соответствии с Планом реализации мероприятий проекта «Пенза-Харбин», следующим этапом проекта предусмотрена поставка из Пензы в Харбин до конца 2021 года тестовых партий образцов пензенской продукции, демонстрационные материалы которой были одобрены китайскими экспертами.

Участники видеоконференции договорились до 10 ноября окончательно согласовать условия контейнерной перевозки тестовых партий продукции, перечень прилагаемых документов , варианты фасовки и упаковки планируемой для экспорта в Китай продукции.