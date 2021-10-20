По делу Бурлакова и Персанова в суде ведется допрос 154 свидетелей

В Ленинском районном суде Пензы рассматривают уголовное дело в отношении экс-министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова и его бывшего первого заместителя Андрея Персанова. Журналисты информагентства узнали, на каком этапе находится разбирательство, изучив информацию по делу и пообщавшись с пресс-службой суда.

Согласно данным, опубликованным на сайте районного суда, дело зарегистрировали 8 июля. 4 августа состоялось первое заседание. Производство приостанавливали с 5 по 19 октября по следующей формулировке: «Отсутствие реальной возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно».

В настоящее время производство по делу возобновлено, следующее заседание состоится 21 октября. Помимо Андрея Бурлакова и Андрея Персанова, фигурантами по делу являются еще четыре человека. Всем предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». По статье 33 «Виды соучастников преступления» проходят все, кроме Андрея Персанова и Андрея Бурлакова.

По словам помощника председателя суда Надежды Кудашкиной, сейчас ведется допрос свидетелей.

«Оглашено обвинительное заключение, допрошены представители потерпевшего, оглашены материалы дела. Сейчас идет допрос свидетелей. Так как их 154 человека, потребуется некоторое время. Все будет зависеть от явки», - отметили в районном суде.

Напомним, об обысках у Андрея Бурлакова стало известно 14 мая 2020 года. В УФСБ затем сообщили о его задержании. Также позже появилась информация о задержании его первого заместителя Персанова и предпринимателя. Их подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору. Чиновники по настоянию прокуратуры были уволены с занимаемых должностей в связи с утратой доверия. Они находились в СИЗО, после чего до мая 2021 года были переведены под домашний арест. Затем мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.