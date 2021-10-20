За сутки положительные тесты на ковид получили еще 327 пензенцев

В Пензенской области ежедневно растет число новых заболевших ковидом пациентов. Обновленная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф 20 октября.
За последние сутки положительные тесты на ковид получили еще 327 человек. За все время пандемии в регионе от ковида скончались 3 225 заразившихся. По России прирост новых заболевших составил 34 073 пациента.
Напомним, в Пензенской области переполнены больницы. Лечение протекает сложно и медленно, поэтому процент выписывающихся небольшой. Красные зоны открыты в большинстве больниц. Не хватает врачей для выезда на вызовы. Чтобы обезопасить себя и близких, нужно сделать прививику. До 1 ноября вакцинироваться должны определенные группы жителей, имеющие по роду деятельности большое количество контактов.