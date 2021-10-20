В Пензе 50% сотрудников транспортных предприятий привили от коронавируса

В мэрии Пензы сообщили, что 20 и 21 октября в двух компаниях, которые обслуживают городской общественный транспорт, прививают сотрудников от коронавируса.

В горадминистрации отметили, что для увеличения темпов вакцинации по каждому предприятию составили график, когда к ним приедут медработники. В настоящее время на транспортных предприятиях Пензы работают 1538 человек. Из них 50% уже привились от ковида, еще 8% имеют медотводы.

Напомним, в Пензенской области введен перечень категорий жителей, которым необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, так как они по роду деятельности часто взаимодействуют с людьми. До 1 ноября им обязательно нужно сделать первую прививку, до 1 декабря – вторую. Тех, кто проигнорирует данное требование, отстранят от работы или переведут на удаленку. Полный перечень сфер деятельности доступен по ссылке.



