В Пензе на консервацию фонтана на зиму направят 350 тысяч рублей

На сайте госзакупок появилась информация об аукционе на проведение работ по монтажу конструкции, которая укроет фонтан в центре Пензы на зиму.

Стоимость контракта – 350 тысяч рублей, средства выделят из бюджета Пензы. Работы необходимо выполнить с момента заключения договора до 15 ноября включительно.

Согласно документации, укрывная конструкция «представляет собой самостоятельный объект, расположенный на открытом воздухе, для защиты в зимний период сооружения «Фонтан» от осадков (снег, дождь, ветер), а также для обеспечения защиты облицовки чаши фонтана, фонтанного оборудования, чем и обусловлены повышенные требования к используемым материалам конструкций».

На аукцион была подана единственная заявка – от нижнеломовского ООО «Яр58», компания предложила выполнить работы за максимальную стоимость, и была признана победителем.

Отметим, что в предыдущем году контракт на консервацию фонтана заключали с индивидуальным предпринимателем, который был готов выполнить его условия за 1 млн 350 тыс. рублей. Однако тогда объектом закупки являлись работы не только по монтажу конструкции, но также по ее изготовлению и поставке, так как фонтан открыли только осенью 2020 года.