Врач Шиготарова: «Никто не знает, как поведет себя ковид именно в вашем организме»

Кардиолог областной больницы им. Н.Н. Бурденко Екатерина Шиготарова, работающая сейчас в «красной зоне», в соцсети рассказала, что постковидный синдром может возникнуть даже после легкой формы заболевания.

Это жалобы, которые могут сохраняться в течение трех месяцев и более после перенесенного коронавируса. Врач перечислила их, отметив, что они могут встречаться как по отдельности, так и все вместе:

- одышка, кашель, заложенность в груди;

- сердцебиение, перебои в работе сердца, нестабильность давления, СПОТ (синдром постуральной ортостатической тахикардии);

- слабость, ухудшение памяти, бессонница, головокружение, извращение/потеря вкусов и запахов, панические атаки, тревожные расстройства;

- снижение переносимости физических нагрузок;

- снижение/повышение аппетита, тошнота, расстройства стула и т.д.

«Чаще - у молодых людей с легким и среднетяжелым течением COVID-19. То есть тяжесть болезни не определяет тяжесть и длительность постковида. Еще раз - переболеть можно очень легко, но потом долгие месяцы чувствовать себя очень плохо. Симптомы могут пройти сами, но медленно», - пишет кардиолог.

Екатерина Шиготарова отмечает, что, как бороться с постковидным симптомом, никто не знает: «Каждое назначение - эксперимент, основанный на личном опыте врача».

«Этот пост - призыв задуматься. COVID - не просто ОРВИ, когда покашлял и забыл. Переболеть COVID - это игра в русскую рулетку: никто не знает, как поведет себя вирус именно в вашем организме.

Сейчас все кричат о своих правах. О жестких ограничениях. Носить маску в общественных местах стало дурным тоном - она где-то под подбородком, обеспечивает лифтинг-эффект. Из каждого утюга - призывы разрешить массовые мероприятия.

Очнитесь. Сейчас нет волны COVID! Сейчас - ЦУНАМИ! В больницах уже почти нет коек. Реанимации забиты. Врачи и медперсонал не железные. Сделайте хотя бы то, что в Ваших силах. Натяните маску на нос. Задумайтесь о соблюдении режима разумной самоизоляции. Задумайтесь о возможности вакцинации», - призвала доктор.

Напомним, прирост новых заразившихся за сутки, на утро 20 октября, составил 327 человек. Пока это максимальный показатель, но цифра увеличивается с каждым днем. До 1 ноября ряду категорий жителей нужно привиться, иначе работодатель человека без справки или сертификата будет вынужден отправить на удаленку или отстранить от работы.