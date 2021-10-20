13:39
20.10.2021г.
Врач Шиготарова: «Никто не знает, как поведет себя ковид именно в вашем организме»

Врач Шиготарова: «Никто не знает, как поведет себя ковид именно в вашем организме»

Ср, 20.10.21 12:56
Просмотров: 195

Кардиолог областной больницы им. Н.Н. Бурденко Екатерина Шиготарова, работающая сейчас в «красной зоне», в соцсети рассказала, что постковидный синдром может возникнуть даже после легкой формы заболевания.

Это жалобы, которые могут сохраняться в течение трех месяцев и более после перенесенного коронавируса. Врач перечислила их, отметив, что они могут встречаться как по отдельности, так и все вместе:

- одышка, кашель, заложенность в груди;

- сердцебиение, перебои в работе сердца, нестабильность давления, СПОТ (синдром постуральной ортостатической тахикардии);

- слабость, ухудшение памяти, бессонница, головокружение, извращение/потеря вкусов и запахов, панические атаки, тревожные расстройства;

- снижение переносимости физических нагрузок;

- снижение/повышение аппетита, тошнота, расстройства стула и т.д.

«Чаще - у молодых людей с легким и среднетяжелым течением COVID-19. То есть тяжесть болезни не определяет тяжесть и длительность постковида. Еще раз - переболеть можно очень легко, но потом долгие месяцы чувствовать себя очень плохо. Симптомы могут пройти сами, но медленно», - пишет кардиолог.

Екатерина Шиготарова отмечает, что, как бороться с постковидным симптомом, никто не знает: «Каждое назначение - эксперимент, основанный на личном опыте врача».

«Этот пост - призыв задуматься. COVID - не просто ОРВИ, когда покашлял и забыл. Переболеть COVID - это игра в русскую рулетку: никто не знает, как поведет себя вирус именно в вашем организме.

Сейчас все кричат о своих правах. О жестких ограничениях. Носить маску в общественных местах стало дурным тоном - она где-то под подбородком, обеспечивает лифтинг-эффект. Из каждого утюга - призывы разрешить массовые мероприятия.

Очнитесь. Сейчас нет волны COVID! Сейчас - ЦУНАМИ! В больницах уже почти нет коек. Реанимации забиты. Врачи и медперсонал не железные. Сделайте хотя бы то, что в Ваших силах. Натяните маску на нос. Задумайтесь о соблюдении режима разумной самоизоляции. Задумайтесь о возможности вакцинации», - призвала доктор.

Напомним, прирост новых заразившихся за сутки, на утро 20 октября, составил 327 человек. Пока это максимальный показатель, но цифра увеличивается с каждым днем. До 1 ноября ряду категорий жителей нужно привиться, иначе работодатель человека без справки или сертификата будет вынужден отправить на удаленку или отстранить от работы.

Читайте также:
Олег Мельниченко принял участие в переписи населения на портале «Госуслуги»
13:05
В Пензе на консервацию фонтана на зиму направят 350 тысяч рублей
12:44
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс