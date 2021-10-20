13:39
20.10.2021г.
Олег Мельниченко принял участие в переписи населения на портале «Госуслуги»

Олег Мельниченко принял участие в переписи населения на портале «Госуслуги»

Ср, 20.10.21 13:05
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20 октября губернатор Пензенской области на сайте «Госуслуги» принял участие в переписи населения и призвал жителей региона также пройти эту процедуру в электронном виде.

Как сообщает пресс-центр облправительства, губернатор ответил на вопросы переписных листов через портал государственных услуг.

«С 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения. В связи с высоким уровнем заболеваемости ковидом лучше перепись пройти в электронном виде. Для этого надо воспользоваться сайтом «Госуслуги». Это важно – пройти перепись, поскольку дает возможность планировать программы демографического, социально-экономического развития. Перепись позволит увидеть благосостояние жителей Пензенского края, обеспеченность жилыми помещениями, виды дохода, которые получают наши граждане. В целом перепись помогает органам государственной власти ориентироваться в выстраивании правильной социально-экономической политики в нашей стране. Поэтому призываю всех пройти перепись населения. И лучше всего – в дистанционном виде», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Всего необходимо ответить на 33 вопроса, 23 из которых касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. 10 вопросов касаются жилищных условий – надо назвать тип жилого помещения, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.

Те, кто временно проживает в России, ответят на семь вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в страну и продолжительность пребывания.

Напомним, в Пензенской области работают более двух тысяч переписчиков. Они одеты в светоотражающий жилет, шарф и должны иметь удостоверение с логотипом переписи. Всю информацию о жителях региона они фиксируют на планшетные устройства. Никаких документов предъявлять не нужно: если переписчик просит показать их или начинает спрашивать об уровне дохода, это повод насторожиться. Также эту процедуру не проводят по телефону.

Всю информацию о переписи населения можно найти на сайте https://www.strana2020.ru/.

Источник фотографии: https://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/345042/
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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22.09.2021 13:56
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