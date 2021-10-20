Олег Мельниченко принял участие в переписи населения на портале «Госуслуги»

20 октября губернатор Пензенской области на сайте «Госуслуги» принял участие в переписи населения и призвал жителей региона также пройти эту процедуру в электронном виде.

Как сообщает пресс-центр облправительства, губернатор ответил на вопросы переписных листов через портал государственных услуг.

«С 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения. В связи с высоким уровнем заболеваемости ковидом лучше перепись пройти в электронном виде. Для этого надо воспользоваться сайтом «Госуслуги». Это важно – пройти перепись, поскольку дает возможность планировать программы демографического, социально-экономического развития. Перепись позволит увидеть благосостояние жителей Пензенского края, обеспеченность жилыми помещениями, виды дохода, которые получают наши граждане. В целом перепись помогает органам государственной власти ориентироваться в выстраивании правильной социально-экономической политики в нашей стране. Поэтому призываю всех пройти перепись населения. И лучше всего – в дистанционном виде», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Всего необходимо ответить на 33 вопроса, 23 из которых касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. 10 вопросов касаются жилищных условий – надо назвать тип жилого помещения, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.

Те, кто временно проживает в России, ответят на семь вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в страну и продолжительность пребывания.

Напомним, в Пензенской области работают более двух тысяч переписчиков. Они одеты в светоотражающий жилет, шарф и должны иметь удостоверение с логотипом переписи. Всю информацию о жителях региона они фиксируют на планшетные устройства. Никаких документов предъявлять не нужно: если переписчик просит показать их или начинает спрашивать об уровне дохода, это повод насторожиться. Также эту процедуру не проводят по телефону.

Всю информацию о переписи населения можно найти на сайте https://www.strana2020.ru/.