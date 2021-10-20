Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»

Жители Пензы несколько лет наблюдали удручающую картину: «Градусник» разрушался по частям. Однако отремонтировать его никто не брался. Год назад это произошло, он снова начал показывать температуру и приобрел современный вид. Журналисты информагентства решили выяснить, как создавалась архитектурная композиция и что было сделано для того, чтобы ее преобразить.

Особенности композиции

Здание, на котором расположен 12,5-метровый «Градусник», находится на перекрестке улиц Московской и Максима Горького. Оно было построено еще в 1911 году купцом Кузьминым и именовалось как «Доходный дом Кузьмина». Арт-объект, украшающий дом, появился только в 1970-х годах (на фото ниже его еще нет).

При подготовке материала выяснилось, что данных о «Градуснике» нет практически нигде. Историю создания объекта не изучал краевед Игорь Шишкин. Пусто - и в пензенском архиве. Подрядная организация, которая занималась обновлением объекта, проводила собственное исследование элементов, чтобы сделать композицию наиболее приближенной к оригиналу.

Выполняла реставрацию рекламная компания «Сталкер», которая работает уже более 25 лет. Руководитель организации Валерий Волков рассказал, что точных данных о том, кто делал чеканку «Градусника», нет.

«В конструкции использовалась механическая система указания температуры. На тот момент, это было необычным решением, поскольку там использовались шаговые двигатели. Шкала была создана из белых и красных квадратов. В зависимости от температуры каждый треугольник поворачивался либо белой стороной, либо красной. Там была сложная система зубчатых передач. Специалистами была проведена очень большая инженерная работа, расчеты, потому что документов по характеристикам «Градусника» никаких нет», - поделился он.

Что изменилось

Ремонт разрушенного арт-объекта шел около месяца. Рабочие постарались максимально сохранить конструктив. Например, в «Градуснике» сберегли чеканку птиц, которая является одним из главных украшений композиции.

Первым этапом был демонтаж тонированных стекол, которые подсвечивались лампочками накаливания. После рабочие сняли узоры, из которых состоит конструкция. Следующими ступенями были их зачистка и покраска, а после – возвращение на место.

Далее специалисты заменили обычные стекла на акриловые. В верхней части объекта разместили желтые световые короба, а в нижней – зеленые.

На место боковой оцинковки поставили серебристые композитные панели. Таким образом, удалось сократить количество стыков и привести боковые стороны к единому виду.

Шкалу, имитирующую капиллярную трубку, тоже усовершенствовали. Лампы накаливания заменили на мощные светодиодные модули, которые управляются компьютером. Они светят ярче, благодаря чему жителям и гостям города проще рассмотреть температуру даже днем. На эту часть конструкции ушло 1 250 светодиодов.

Подсветка всего арт-объекта включается одновременно с фонарями, а капиллярная трубка светится и в темное, и в светлое время суток. В таком режиме обновленный «Градусник» проработал уже больше года. Средства на реализацию проекта – более 1 млн рублей – выделила строительная группа «Рисан».

По фото ниже можно наглядно понять, насколько преобразился арт-объект после реконструкции.

Есть ли подобные арт-объекты в России

Просмотрев множество информации, стало понятно, что огромный градусник такой формы есть только в Пензе. Уникальности объекту добавляет и то, что он был сделан еще в советское время. В других городах гигантские термометры начали появляться уже ближе к 2020 году.

Так, температуру воздуха по большим уличным градусникам можно посмотреть в Казани, Уфе, Салихарде и Мурманске. Однако они сделаны гораздо проще – светодиодными термометрами украсили огромные дымовые трубы, высотой примерно 100 метров и больше. От них отличается только градусник в Салихарде - им преобразили многоэтажный дом.