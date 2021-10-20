В Пензенской области 21 октября выпадут мокрый снег и дождь

Жителям Пензенской области сообщили прогноз погоды на 21 октября.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, жителей ждет облачная с прояснениями погода. Ночью в некоторых районах выпадет небольшой мокрый снег, днем - умеренный дождь. Ночью похолодает до минус четырех градусов, днем столбик термометра поднимется до плюс 13.

Пензенцев также предупредили об усилении юго-западного ветра до 20 метров в секунду при порывах.

Спасатели рекомендуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни.