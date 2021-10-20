В пензенском Роспотребнадзоре заявили о вреде таблеток от аллергии перед вакцинацией

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали, кому рекомендуется выпить антигистаминное средство (от аллергии) перед вакцинацией от коронавируса.

«Поможет ли антигистаминное лекарство до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте укола?» - такой вопрос опубликовали на сайте управления.

Сотрудники Роспотребнадзора подчеркивают: такая медикаментозная «подготовка» не нужна, более того, она только навредит.

«Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антигистаминные могут понадобиться пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Если они принимают такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны», - сообщили в управлении.

Ранее пензенцам рассказали, следует ли гипертоникам выпить успокоительное перед прививкой от ковида.