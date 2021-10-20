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20.10.2021г.
Пензенцы возмутились работой общественного транспорта на маршрутах №80 и 82с

Пензенцы возмутились работой общественного транспорта на маршрутах №80 и 82с

Ср, 20.10.21 14:59
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В пензенской группе соцсети «ВКонтакте» появились жалобы на работу общественного транспорта, а именно те, что ездят по маршрутам №82с и №80.

По словам жителей, автобус №82с очень трудно дождаться утрам. Как рассказала одна из жительниц микрорайона ГПЗ-24, не так давно втиснуться в автобус она смогла только с третьего раза. На жалобу откликнулся представитель горадминистрации: «В настоящее время перевозчик ведет работу по увеличению количества автобусов на маршруте №82с».

Еще один микрорайон, в котором есть проблемы с транспортом, - это Пенза-III, где проезжает маршрутка №80. Местный житель написал, что их всего три, а в выходные и вовсе работает одна. Как пояснили в мэрии, из-за многочисленных обращений жителей Пензы-III планируется внести изменения в схему и график движения автобусного маршрута №80.

«Все предложения по изменению маршрута находятся на согласовании у председателей уличных комитетов и старших по домам. После их утверждения данные изменения будут приняты в течении одного рабочего дня», - сообщили в горадминистрации.

Отметим, что информагентство реализует проект «Жалобная книга», в рамках которого вы можете сообщить о проблеме своего двора, улицы, района и получить ответ от уполномоченных чиновников. Также силами медиахолдинга «Экспресс» (телеканала «Экспресс», радио «Экспресс» и ИА «Пенза-Пресс») мы можем предать вашу ситуацию огласке.

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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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