Пензенцы возмутились работой общественного транспорта на маршрутах №80 и 82с

В пензенской группе соцсети «ВКонтакте» появились жалобы на работу общественного транспорта, а именно те, что ездят по маршрутам №82с и №80.

По словам жителей, автобус №82с очень трудно дождаться утрам. Как рассказала одна из жительниц микрорайона ГПЗ-24, не так давно втиснуться в автобус она смогла только с третьего раза. На жалобу откликнулся представитель горадминистрации: «В настоящее время перевозчик ведет работу по увеличению количества автобусов на маршруте №82с».

Еще один микрорайон, в котором есть проблемы с транспортом, - это Пенза-III, где проезжает маршрутка №80. Местный житель написал, что их всего три, а в выходные и вовсе работает одна. Как пояснили в мэрии, из-за многочисленных обращений жителей Пензы-III планируется внести изменения в схему и график движения автобусного маршрута №80.

«Все предложения по изменению маршрута находятся на согласовании у председателей уличных комитетов и старших по домам. После их утверждения данные изменения будут приняты в течении одного рабочего дня», - сообщили в горадминистрации.

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