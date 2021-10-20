Что о Городе Спутнике говорят его гости

Город Спутник, строительство которого ведет холдинг «Термодом», за свою сравнительно небольшую историю удостоился многих наград, но, главное, - он получил признание живущих здесь людей и почетных гостей микрорайона.

Предприниматели, чиновники, эксперты, побывавшие в Городе Спутнике, в говорят о том, что проект удивляет, у него - большие перспективы. Отличительной чертой Спутника на сегодняшний день называют яркие и узнаваемые фасады его домов, развивающуюся инфраструктуру, в том числе социальную, созданную для воспитания детей и здорового образа жизни.

Город Спутник — проект комплексной застройки территории, который приближается к своей середине. Впереди еще много работы, и каждое мнение важно. Подробнее об отзывах - в прикрепленном видео.