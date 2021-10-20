В суде объяснили, почему приостановили производство по делу Бурлакова и Персанова

В Ленинском районном суде Пензы объяснили, из-за чего с 5 по 19 октября было приостановлено производство по уголовному делу в отношении экс-министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова, его бывшего первого заместителя Андрея Персанова и еще четырех фигурантов.

Согласно данным на сайте суда, основанием для этого являлось «отсутствие реальной возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве» с пометкой, что его местонахождение известно. Журналисты информагентства обратились к помощнику председателя суда Надежде Кудашкиной с просьбой пояснить, что это означает.

«Производство останавливали в связи с болезнью одного из подсудимых», - рассказала она, не уточнив, кто именно из обвиняемых не смог явиться на заседание.

Напомним, 21 октября планируется продолжить допрос свидетелей, которых по делу проходит 154.

Об обысках у Андрея Бурлакова стало известно 14 мая 2020 года. В УФСБ затем сообщили о его задержании. Также позже появилась информация о задержании его первого заместителя Персанова и предпринимателя. Их подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору. Чиновники по настоянию прокуратуры были уволены с занимаемых должностей в связи с утратой доверия. Они находились в СИЗО, после чего до мая 2021 года были переведены под домашний арест. Затем мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

