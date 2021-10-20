Владимир Путин одобрил предложение объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин 20 октября одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о том, чтобы объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

«Ситуация с коронавирусом складывается сложная, темпы распространения значительно выросли. Очевидно: в этих условиях нужны адекватные и оперативные действия властей», — цитирует телеканал «360» Владимира Путина.

Он отметил, что нерабочие дни в указанный период должны быть с сохранением заработной платы. Также президент отметил, что антиковидные выходные главы регионов могут как продлить, так и начать раньше, исходя из ситуации в регионе. В ряде субъектов, по решению губернатов, их могут объявить уже с 23 октября. Владимир Путин обратился к главам регионов с просьбой индивидуально подойти к решению этого вопроса.