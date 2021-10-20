Владимир Путин предложил давать работникам 2 выходных после вакцинации

«Действительно ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране, темпы распространения эпидемии во многих регионах в последнее время значительно выросли», - цитирует слова президента ТАСС.

При этом, добавил Владимир Путин, уровень вакцинации граждан пока остается невысоким. В связи с этим глава государства призвал шире применять возможность предоставлять выходные работникам после вакцинации от ковида. Президент подчеркнул, что два нерабочих дня после иммунизации пойдут человеку на пользу, сообщают «Известия».

Ранее информагентство сообщало, что Владимир Путин одобрил предложение объявить выходными дни с 30 октября по 7 ноября.