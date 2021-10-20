Мошенник выманил у пензенца 659 тысяч рублей

В полиции мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник пояснил, что на банковском счете пензенца проходят подозрительные операции. Чтобы сохранить деньги, предложили горожанину оформить кредит и перечислить их на «безопасный» счет. Горожанин так и сделал.

«Житель Пензы перечислил деньги более 659 тысяч рублей на счет электронного кошелька, предоставленного злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пензенцев призывают не сообщать личные и банковские данные незнакомцам.