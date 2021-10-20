На Олимпийской аллее в Пензе организуют ярмарку с 26 октября

На Олимпийской аллее и в сквере «Учительский» в Пензе в связи с многочисленными просьбами жителей с 26 октября по 30 ноября организуют ярмарку (0+).

Как сообщает пресс-служба мэрии, ярмарка обеспечит всех желающих едой и напитками на вынос. Она будет работать с 9:00 до 21:00.

Количество торговых мест – 12. К работе на ярмарке приглашают предпринимателей для продажи кофе и чая, а также прохладительных напитков, коктейлей, снеков, бутербродов, сэндвичей и бургеров, хот-догов, пиццы и другой продукции. Узнать больше о порядке проведения ярмарки и схеме расположения торговых мест можно на официальном сайте МАУ «ЦПКиО им. В.Г. Белинского».