В Веденской церкви Веселовки появился новый позолоченный купол

Замену купола церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы провели в микрорайоне Веселовка. Видео этого события в редакцию предоставил очевидец.

Новый купол церкви теперь способен отражать все лучи благодатного солнца. Небесно-голубую облицовку маковки заменили на позолоченную.

На видео мы можем наблюдать процесс снятия устаревшей части церкви и ее замену на новую.

Отметим, что Введенский храм имеет более чем вековую историю. Его основание было заложено 27 июня 1899 года благочинным протоиереем Александом Ивановичем Ястребовым. Сейчас в нем совершаются литургии, при храме действует «Центр помощи бездомным людям», а также на его территории расположен «Дом Вероники» — активный пансион для молодых людей с инвалидностью, сообщается на сайте Пензенской епархии.