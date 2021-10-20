В ТЦ Пензы рядом с пунктами вакцинации установили скамьи и кулеры с водой

В мэрии Пензы сообщили, что рядом с пунктами вакцинации на базе торговых центров установили скамьи, кулеры с водой и напольные вешалки для верхней одежды.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, поручение о создании комфортных условий для желающих вакцинироваться дал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Напомним, в настоящее время выездные бригады работают в торговых центрах «Коллаж» (пр. Строителей, 1в) и «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19). Привиться можно с понедельника по пятницу с 15 до 18 часов. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.