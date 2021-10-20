В Пачелмском и Башмаковском районах отключат электричество. Список сел

Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» предупреждают об отключениях электричества в двух районах в связи с ремонтными работами.

Так, 22 октября с 9 до 17 часов энергию отключат в следующих населенных пунктах:

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина);

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая);

р.п. Пачелма (ул. Чехова);

Башмаковский район:

с. Тимирязево (ул. Дачная, Коммунистическая, Комсомольская, Лесная, Молодёжная, Новая, Центральная, Школьная, Песчаная, Садовая, Советская);

с. Луч (ул. Совхозная, Запрудная, Ключевая).

Ранее электричество также отключали 19 октября с 9 до 17 часов в следующих районах:

Городищенский район:

д. Тумалейка (ул. Лесная).

Сердобский район:

с. Пригородное (ул. Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Мичурина, Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, пер. Счастливый).

«Пензаэнерго» извиняется перед жителями региона за предоставленные неудобства и просит отнестись к отключениям с пониманием.