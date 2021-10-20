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20.10.2021г.
В Пачелмском и Башмаковском районах отключат электричество. Список сел

В Пачелмском и Башмаковском районах отключат электричество. Список сел

Ср, 20.10.21 17:27
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Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» предупреждают об отключениях электричества в двух районах в связи с ремонтными работами.

Так, 22 октября с 9 до 17 часов энергию отключат в следующих населенных пунктах:

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина);

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая);

р.п. Пачелма (ул. Чехова);

Башмаковский район:

с. Тимирязево (ул. Дачная, Коммунистическая, Комсомольская, Лесная, Молодёжная, Новая, Центральная, Школьная, Песчаная, Садовая, Советская);

с. Луч (ул. Совхозная, Запрудная, Ключевая).

Ранее электричество также отключали 19 октября с 9 до 17 часов в следующих районах:

Городищенский район:

д. Тумалейка (ул. Лесная).

Сердобский район:

с. Пригородное (ул. Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Мичурина, Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, пер. Счастливый).

«Пензаэнерго» извиняется перед жителями региона за предоставленные неудобства и просит отнестись к отключениям с пониманием.

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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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