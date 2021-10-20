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20.10.2021г.
Активисты сняли социальный ролик в поддержку сохранения разрушающихся усадеб

Активисты сняли социальный ролик в поддержку сохранения разрушающихся усадеб

Ср, 20.10.21 17:38
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Участники пензенского проекта «По следам забытых усадеб» сняли социальный ролик, чтобы обратить внимание на проблему сохранения культурного и исторического наследия региона.

В ролике авторы пытаются напомнить о том, что еще есть возможность сохранить прекрасные здания, в которых некогда жили знатные особы. Сейчас эти усадьбы в запустении, но все еще можно восстановить.

Новый видеоролик был снят в Зубриловке - бывшем имении князей Голицыных, расположенном в Тамалинском районе Пензенской области. В начале видео зритель с разных ракурсов видит место, которое некогда было величественным памятником историко-культурного наследия региона, а затем кадр перемещается на девушку, выходящую из здания с крошечным деревянным домиком в руках.

«Эта идея пришла пару лет назад, когда мы в очередной раз приехали в усадьбу и задумались, как привлечь внимание неравнодушных людей к проблеме - разрушению и утрате наследия. Хотелось показать, что нужно включаться, пока все не потеряно. Год назад мы вместе с командой написали сценарий, сделали полную раскадровку и написали музыку», - отмечает один из авторов проекта Максим Костюшин.

По словам молодого человека, на реализацию ушло много времени, так как бюджет и техническое оснащение были ограниченными. Но в целом, считает он, получилось неплохо. Главное, чтобы ролик помог обратить внимание на проблему.

«Памятники разрушаются сами, их сносят, в итоге мы несем невосполнимые утраты. Мы провели параллель между усадьбами и горящим деревянным домиком в руках девушки, хотели показать, что во многих случаях разрушенное еще можно восстановить, если взять ситуацию в свои руки прямо сейчас. К сожалению, это не так же просто, как отмотать назад видео, - нужно много ресурсов: денег, времени, финансов, внимания.

Одна из целей нашего проекта - найти спонсоров для восстановления усадеб, чтобы привести их в надлежащий вид и вдохнуть жизнь, в идеале, сделать интересными туристическими объектами. Благодаря нашей работе такое уже получилось с усадьбой Бицкого в селе Степановка. Она нашла своих владельцев. Очень надеемся, что так будет и с остальными, будем и дальше прикладывать все усилия», - комментирует Максим Костюшин.

Отметим, что видеоролик с усадьбой князей Голицыных-Прозоровских является не единственным проектом активистов. Ранее они уже снимали видео на других локациях, например, резонанс вызвали их танцы под песню Little Big «Uno» в усадьбе Надеждино князя Куракина и постапокалиптический клип, снятый в имении Воейкова.

Напомним, участники проекта регулярно совершают экспедиции, проводят работу в архивах, чтобы восстановить сведения об усадьбах и имениях, расположенных в Пензенской области. Также на их территории они проводят волонтерские акции по уборке мусора, валежника и поросли. Подробнее об этом – здесь.

Источник фотографии: скриншот с видео
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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