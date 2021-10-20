Активисты сняли социальный ролик в поддержку сохранения разрушающихся усадеб

В ролике авторы пытаются напомнить о том, что еще есть возможность сохранить прекрасные здания, в которых некогда жили знатные особы. Сейчас эти усадьбы в запустении, но все еще можно восстановить.

Новый видеоролик был снят в Зубриловке - бывшем имении князей Голицыных, расположенном в Тамалинском районе Пензенской области. В начале видео зритель с разных ракурсов видит место, которое некогда было величественным памятником историко-культурного наследия региона, а затем кадр перемещается на девушку, выходящую из здания с крошечным деревянным домиком в руках.

«Эта идея пришла пару лет назад, когда мы в очередной раз приехали в усадьбу и задумались, как привлечь внимание неравнодушных людей к проблеме - разрушению и утрате наследия. Хотелось показать, что нужно включаться, пока все не потеряно. Год назад мы вместе с командой написали сценарий, сделали полную раскадровку и написали музыку», - отмечает один из авторов проекта Максим Костюшин.

По словам молодого человека, на реализацию ушло много времени, так как бюджет и техническое оснащение были ограниченными. Но в целом, считает он, получилось неплохо. Главное, чтобы ролик помог обратить внимание на проблему.

«Памятники разрушаются сами, их сносят, в итоге мы несем невосполнимые утраты. Мы провели параллель между усадьбами и горящим деревянным домиком в руках девушки, хотели показать, что во многих случаях разрушенное еще можно восстановить, если взять ситуацию в свои руки прямо сейчас. К сожалению, это не так же просто, как отмотать назад видео, - нужно много ресурсов: денег, времени, финансов, внимания.

Одна из целей нашего проекта - найти спонсоров для восстановления усадеб, чтобы привести их в надлежащий вид и вдохнуть жизнь, в идеале, сделать интересными туристическими объектами. Благодаря нашей работе такое уже получилось с усадьбой Бицкого в селе Степановка. Она нашла своих владельцев. Очень надеемся, что так будет и с остальными, будем и дальше прикладывать все усилия», - комментирует Максим Костюшин.

Отметим, что видеоролик с усадьбой князей Голицыных-Прозоровских является не единственным проектом активистов. Ранее они уже снимали видео на других локациях, например, резонанс вызвали их танцы под песню Little Big «Uno» в усадьбе Надеждино князя Куракина и постапокалиптический клип, снятый в имении Воейкова.

Напомним, участники проекта регулярно совершают экспедиции, проводят работу в архивах, чтобы восстановить сведения об усадьбах и имениях, расположенных в Пензенской области. Также на их территории они проводят волонтерские акции по уборке мусора, валежника и поросли. Подробнее об этом – здесь.