В Пензенской области число самозанятых выросло в 2,7 раза

«Самозанятые граждане – это, как правило, активные творческие люди, которые стремятся к самостоятельности, способны принимать решения, проявлять трудолюбие и упорство. Таких людей надо поддерживать, поскольку они имеют наибольший шанс вырасти в успешных предпринимателей.

По состоянию на 17 октября количество зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в Пензенской области составляет 14 276 человек. Это в 2,7 раза больше, чем в начале года. Поступление налога на профессиональный доход за январь-август 2021 года составило 31,2 млн рублей. С учетом перспектив развития это подтверждает экономическую целесообразность оказания государственной поддержки самозанятым гражданам», - подчеркнул губернатор Пензенской области.

Напомним, в настоящее время у пензенцев есть возможность воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» по продвижению продукции собственного производства и услуг. Софинансирование затрат предпринимателей на сбыт может быть направлено на содействие в проведении рекламно-информационной кампании в соцсетях, изготовление и размещение материалов наружной рекламы, тиражирование печатных и аудио/видеоматериалов. А также на продвижение сайта или интернет-магазина, отмечает пресс-центр облправительства.