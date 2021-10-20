18:22
20.10.2021г.
В Пензенской области число самозанятых выросло в 2,7 раза

В Пензенской области число самозанятых выросло в 2,7 раза

Ср, 20.10.21 17:36
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В Пензенской области благодаря мерам, принятым по поручению губернатора Олега Мельниченко, в 2,7 раза увеличили число самозанятых.

«Самозанятые граждане – это, как правило, активные творческие люди, которые стремятся к самостоятельности, способны принимать решения, проявлять трудолюбие и упорство. Таких людей надо поддерживать, поскольку они имеют наибольший шанс вырасти в успешных предпринимателей.

По состоянию на 17 октября количество зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в Пензенской области составляет 14 276 человек. Это в 2,7 раза больше, чем в начале года. Поступление налога на профессиональный доход за январь-август 2021 года составило 31,2 млн рублей. С учетом перспектив развития это подтверждает экономическую целесообразность оказания государственной поддержки самозанятым гражданам», - подчеркнул губернатор Пензенской области.

Напомним, в настоящее время у пензенцев есть возможность воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» по продвижению продукции собственного производства и услуг. Софинансирование затрат предпринимателей на сбыт может быть направлено на содействие в проведении рекламно-информационной кампании в соцсетях, изготовление и размещение материалов наружной рекламы, тиражирование печатных и аудио/видеоматериалов. А также на продвижение сайта или интернет-магазина, отмечает пресс-центр облправительства. 

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«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
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