1:56
21.10.2021г.
Как в Пензенской области проходит перепись населения

Как в Пензенской области проходит перепись населения

Ср, 20.10.21 22:43
Просмотров: 393
Как узнать переписчика? Этот вопрос сейчас особо актуален, потому что воспользоваться подобным прикрытием могут попытаться мошенники. Такие случаи по России уже зафиксированы. Журналисты выделили основные приметы настоящих представителей службы статистики, узнали, какие вопросы они задают, и можно ли пройти перепись дважды.

В удостоверении переписчика прописаны имя, фамилия и отчество работника, но в обязательном порядке он показывает еще и свой паспорт. Поскольку фотографии на бейджике не предусмотрено. Все данные заносятся в планшет. Прямо на пороге, так как проходить внутрь дома человеку в униформе запрещено. Вопросов, на которые предстоит ответить - порядка 40.

«У нас установлена специальная программа, где уже автоматически внесен адрес, мы уже приходим по нему и начинаем опрос», - рассказала переписчик счетного участка села Бессоновка Лилия Чистякова.

В случае с частными домами в перечне вопросов есть даже «из чего состоят стены?»

Жительница Бессоновки Наталья Ксенофонтова перепись уже прошла через портал «Госуслуги». На всякий случай она распечатала доказательство – QR-код. Данные пришедшая девушка проверила через общую систему.

«Раньше переписчик приходил, задавал вопросы, записывал все, а сейчас все проходит гораздо удобнее», - отметила Наталья Ксенофонтова.

Всю информацию заносят в виртуальный бланк исключительно со слов человека. При этом один член семьи может отвечать за всех остальных и, таким образом, сделать их участниками переписи. Система исключает возможность дублирования. Все данные в общую базу заносятся один раз. В случае повторной попытки посчитать гражданина - блокируют ее.

«В бессоновском районе работают 15 переписных участков, 89 переписчиков начали свою работу. У нас в МФЦ находится стационарный участок, где каждый желающий может прийти и переписаться», - уточнила уполномоченный по вопросам переписи в Бессоновском районе Мария Исакова.

Всероссийская перепись населения продлится вплоть до 14 ноября. Дойти обещают до каждой двери, только так удастся создать максимально полную картину жизни в нашей стране, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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