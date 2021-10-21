Как в Пензенской области проходит перепись населения

В удостоверении переписчика прописаны имя, фамилия и отчество работника, но в обязательном порядке он показывает еще и свой паспорт. Поскольку фотографии на бейджике не предусмотрено. Все данные заносятся в планшет. Прямо на пороге, так как проходить внутрь дома человеку в униформе запрещено. Вопросов, на которые предстоит ответить - порядка 40.
«У нас установлена специальная программа, где уже автоматически внесен адрес, мы уже приходим по нему и начинаем опрос», - рассказала переписчик счетного участка села Бессоновка Лилия Чистякова.
В случае с частными домами в перечне вопросов есть даже «из чего состоят стены?»
Жительница Бессоновки Наталья Ксенофонтова перепись уже прошла через портал «Госуслуги». На всякий случай она распечатала доказательство – QR-код. Данные пришедшая девушка проверила через общую систему.
«Раньше переписчик приходил, задавал вопросы, записывал все, а сейчас все проходит гораздо удобнее», - отметила Наталья Ксенофонтова.
Всю информацию заносят в виртуальный бланк исключительно со слов человека. При этом один член семьи может отвечать за всех остальных и, таким образом, сделать их участниками переписи. Система исключает возможность дублирования. Все данные в общую базу заносятся один раз. В случае повторной попытки посчитать гражданина - блокируют ее.
«В бессоновском районе работают 15 переписных участков, 89 переписчиков начали свою работу. У нас в МФЦ находится стационарный участок, где каждый желающий может прийти и переписаться», - уточнила уполномоченный по вопросам переписи в Бессоновском районе Мария Исакова.
Всероссийская перепись населения продлится вплоть до 14 ноября. Дойти обещают до каждой двери, только так удастся создать максимально полную картину жизни в нашей стране, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.