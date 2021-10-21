Как в Пензенской области проходит перепись населения

Как узнать переписчика? Этот вопрос сейчас особо актуален, потому что воспользоваться подобным прикрытием могут попытаться мошенники. Такие случаи по России уже зафиксированы. Журналисты выделили основные приметы настоящих представителей службы статистики, узнали, какие вопросы они задают, и можно ли пройти перепись дважды.

В удостоверении переписчика прописаны имя, фамилия и отчество работника, но в обязательном порядке он показывает еще и свой паспорт. Поскольку фотографии на бейджике не предусмотрено. Все данные заносятся в планшет. Прямо на пороге, так как проходить внутрь дома человеку в униформе запрещено. Вопросов, на которые предстоит ответить - порядка 40.

«У нас установлена специальная программа, где уже автоматически внесен адрес, мы уже приходим по нему и начинаем опрос», - рассказала переписчик счетного участка села Бессоновка Лилия Чистякова.

В случае с частными домами в перечне вопросов есть даже «из чего состоят стены?»

Жительница Бессоновки Наталья Ксенофонтова перепись уже прошла через портал «Госуслуги». На всякий случай она распечатала доказательство – QR-код. Данные пришедшая девушка проверила через общую систему.

«Раньше переписчик приходил, задавал вопросы, записывал все, а сейчас все проходит гораздо удобнее», - отметила Наталья Ксенофонтова.

Всю информацию заносят в виртуальный бланк исключительно со слов человека. При этом один член семьи может отвечать за всех остальных и, таким образом, сделать их участниками переписи. Система исключает возможность дублирования. Все данные в общую базу заносятся один раз. В случае повторной попытки посчитать гражданина - блокируют ее.

«В бессоновском районе работают 15 переписных участков, 89 переписчиков начали свою работу. У нас в МФЦ находится стационарный участок, где каждый желающий может прийти и переписаться», - уточнила уполномоченный по вопросам переписи в Бессоновском районе Мария Исакова.

Всероссийская перепись населения продлится вплоть до 14 ноября. Дойти обещают до каждой двери, только так удастся создать максимально полную картину жизни в нашей стране, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.