Особенности рынка труда в пандемию: где найти самую высокооплачиваемую работу

Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» проанализировал ситуацию на рынке туда в Пензе и подготовил список вакансий, на которые предлагают самую высокую зарплату в городе. Данные исследовались за сентябрь-октябрь.

При сборе информации корреспондент изучил объявления популярных сервисов по поиску работы: «Работа.ру», «SuperJob» и «HeadHunter», а также взял интервью у владельца кадрового агентства Лидии Малышевой.

Согласно данным изученных сервисов по трудоустройству, уровень заработка соискателей в Пензе может даже превышать порог в 100 тысяч рублей. При указании параметра об отсутствии опыта работы и специального профессионального образования одной из самых высокооплачиваемых профессий стал водитель грузового или легкового транспорта. Так, работа в сфере логистики на грузовом транспорте категории Е, как отмечают в объявлениях, может принести доход от 90 до 120 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружена на сайте «Работа.ру».

Достойным заработком, по информации сайтов по поиску работы, могут похвастаться и водители такси, которым предлагают от 80 тысяч в месяц (по данным «HeadHunter»). Плюсами работы называют свободный график и возможность работать от 2 до 24 часов в сутки, а также сотрудничать с таксопарками и арендовать их машину для езды по городу.

Схожую вакансию с размером оплаты выше 70 тысяч рублей предлагают и на сервисе «SuperJob», где работодатели ведут поиск водителей без личного автомобиля с опытом работы в такси от 3 лет. Курьеры с личным автомобилем (или без авто) также являются востребованными на рынке труда, где работодатели якобы готовы платить до 70 тысяч рублей в месяц за доставку еды или продуктов, информирует сайт «Работа.ру».

Сервис «SuperJob» вовсе предлагает схожую вакансию доставщика документов, писем, посылок и электроники из интернет-магазинов с оплатой в 97,5 тысяч в месяц.

Однако нельзя назвать сложившуюся картину положительной и достоверной, на деле зарплаты соискателей по городу и области редко будут достигать даже половины обещанных сумм, сообщает владелец кадрового агентства.

«Высокооплачиваемые работы предлагаются в Пензе от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. И то это айтишники, заместители директоров, коммерческие директора, менеджеры снабжения и менеджеры продаж. Я с 2001 года на рынке труда, и если мне попадается вакансия от 30 тысяч рублей, она уходит моментально. Дальнобойщики же, конечно, могут получать 40-50 тысяч, но только если им дали рейс: сходил в рейс – получил зарплату, не сходил в рейс – не получил. На стабильную зарплату таксистов вообще нельзя ориентироваться. У них почасовая оплата: сколько заработал - столько получил», - отмечает Лидия Малышева.

Здесь эксперт отметила зависимость размера заработной платы от компетенций и профессиональных навыков соискателей, однако чего ожидать людям без профильного специального образования и опыта работы на рынке труда?

Работа кладовщиком, комплектовщиком, оператором склада также широко представлена на популярных сайтах по поиску работы. Некоторые работодатели предлагают заработную плату до 80 тысяч в месяц при условии готовности соискателя к физическому труду и выходам в ночные смены. Но, считает Лидия Малышева, на деле все не так.

«Без опыта работы трудятся разнорабочие, дворники, грузчики, упаковщики, фасовщики, они в среднем получают 20-25 тысяч. В эту категорию также входят рабочие заводов, кроме, пожалуй, фрезеровщиков и токарей. Они получают более высокую зарплату за счет того, что их сейчас мало», - отмечает Лидия Михайловна.

Ситуация на рынке труда в целом, по ее мнению, еще оставляет желать лучшего, так как сказывается пандемия.

Анастасия Коноплянкина