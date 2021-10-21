15:51
21.10.2021г.
Особенности рынка труда в пандемию: где найти самую высокооплачиваемую работу

Особенности рынка труда в пандемию: где найти самую высокооплачиваемую работу

Чт, 21.10.21 12:27
Просмотров: 486

Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» проанализировал ситуацию на рынке туда в Пензе и подготовил список вакансий, на которые предлагают самую высокую зарплату в городе. Данные исследовались за сентябрь-октябрь.

При сборе информации корреспондент изучил объявления популярных сервисов по поиску работы: «Работа.ру», «SuperJob» и «HeadHunter», а также взял интервью у владельца кадрового агентства Лидии Малышевой.

Согласно данным изученных сервисов по трудоустройству, уровень заработка соискателей в Пензе может даже превышать порог в 100 тысяч рублей. При указании параметра об отсутствии опыта работы и специального профессионального образования одной из самых высокооплачиваемых профессий стал водитель грузового или легкового транспорта. Так, работа в сфере логистики на грузовом транспорте категории Е, как отмечают в объявлениях, может принести доход от 90 до 120 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружена на сайте «Работа.ру».

Достойным заработком, по информации сайтов по поиску работы, могут похвастаться и водители такси, которым предлагают от 80 тысяч в месяц (по данным «HeadHunter»). Плюсами работы называют свободный график и возможность работать от 2 до 24 часов в сутки, а также сотрудничать с таксопарками и арендовать их машину для езды по городу.

Схожую вакансию с размером оплаты выше 70 тысяч рублей предлагают и на сервисе «SuperJob», где работодатели ведут поиск водителей без личного автомобиля с опытом работы в такси от 3 лет. Курьеры с личным автомобилем (или без авто) также являются востребованными на рынке труда, где работодатели якобы готовы платить до 70 тысяч рублей в месяц за доставку еды или продуктов, информирует сайт «Работа.ру».

Сервис «SuperJob» вовсе предлагает схожую вакансию доставщика документов, писем, посылок и электроники из интернет-магазинов с оплатой в 97,5 тысяч в месяц.

Однако нельзя назвать сложившуюся картину положительной и достоверной, на деле зарплаты соискателей по городу и области редко будут достигать даже половины обещанных сумм, сообщает владелец кадрового агентства.

«Высокооплачиваемые работы предлагаются в Пензе от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. И то это айтишники, заместители директоров, коммерческие директора, менеджеры снабжения и менеджеры продаж. Я с 2001 года на рынке труда, и если мне попадается вакансия от 30 тысяч рублей, она уходит моментально. Дальнобойщики же, конечно, могут получать 40-50 тысяч, но только если им дали рейс: сходил в рейс – получил зарплату, не сходил в рейс – не получил. На стабильную зарплату таксистов вообще нельзя ориентироваться. У них почасовая оплата: сколько заработал - столько получил», - отмечает Лидия Малышева.

Здесь эксперт отметила зависимость размера заработной платы от компетенций и профессиональных навыков соискателей, однако чего ожидать людям без профильного специального образования и опыта работы на рынке труда?

Работа кладовщиком, комплектовщиком, оператором склада также широко представлена на популярных сайтах по поиску работы. Некоторые работодатели предлагают заработную плату до 80 тысяч в месяц при условии готовности соискателя к физическому труду и выходам в ночные смены. Но, считает Лидия Малышева, на деле все не так.

«Без опыта работы трудятся разнорабочие, дворники, грузчики, упаковщики, фасовщики, они в среднем получают 20-25 тысяч. В эту категорию также входят рабочие заводов, кроме, пожалуй, фрезеровщиков и токарей. Они получают более высокую зарплату за счет того, что их сейчас мало», - отмечает Лидия Михайловна.

Ситуация на рынке труда в целом, по ее мнению, еще оставляет желать лучшего, так как сказывается пандемия.

Анастасия Коноплянкина

Читайте также:
Цены на бензин в Пензе вновь поползли вверх. Мониторинг
14:48
В Пензенской области школы с низкими образовательными результатами взяли на особый контроль
14:15
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Особенности рынка труда в пандемию: где найти самую высокооплачиваемую работу
21.10.2021 12:27
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Особенности рынка труда в пандемию: где найти самую высокооплачиваемую работу
21.10.2021 12:27
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс