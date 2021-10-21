В Пензе затапливает здание благотворительного фонда

Они работают с людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а теперь и сами нуждаются в помощи. В редакцию телеканала «Экспресс» обратились сотрудники благотворительного фонда. В помещение в самом центре Пензы, которое они арендуют, вот уже несколько недель попадает вода. Люди пытаются выяснить, откуда она берется и когда решится проблема. Правда, пока все попытки тщетны.

Звук промышленного пылесоса теперь здесь слышен даже чаще, чем игра на музыкальных инструментах. Вот уже месяц в благотворительном фонде не могут в обычном режиме проводить мероприятия - сотрудники заняты уборкой. Помещение на цокольном этаже затапливает. Если вовремя не вооружиться тряпками, серьезно пострадает техника, а воды на полу накопится несколько ведер всего за пару часов.

«Вода течет именно сквозь фундамент. Она льется в помещение. Соответственно, фундамент размывается, скоро будут холода, расширяться все начнет. Это чревато тем, что дом просто однажды развалится», - объяснил председатель правления благотворительного фонда Сергей Киреев.

Руководители организации, расположенной в доме на Кирова, 18Б обращались во все коммунальные службы и ответственные ведомства - реакции дождались спустя три недели. Но и это не помогло.

«К нам приехали, взяли пробы, но ситуация, как мы понимаем, не решится. «Тепловые сети» говорят, что это не их вода, «Горводоканал» говорит, что это не их вода. Что делать - мы не знаем», - сказала президент благотворительного фонда Елена Киреева.

Ответы на вопросы «чья вода?» и «откуда берется течь» - специалисты так и не дали. Сами пензенцы грешат на разрытия возле многоэтажки. Как раз после начала работ вода просочилась и в помещение.

Как стало известно, сотрудники «Горводоканала» намерены выехать на место повторно, удастся ли выяснить причину подтопления - пока вопрос, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.