В Пензенской области запустили акцию «Остановим инсульт вместе»

Эта болезнь подкрадывается незаметно. И знать о ней нужно, как можно больше. Именно поэтому в преддверии всемирного дня борьбы с нарушением кровоснабжения мозга в нашем регионе запущена акция «Остановим инсульт вместе» (0+).

Главная цель - проинформировать население о серьезности заболевания, а также научить распознавать симптомы развития инсульта в самые ранние сроки. В рамках акции врачи проводят медицинский осмотр пациентов: измеряют артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы, а также делают электрокардиографию.

«Это нарушение кровоснабжения мозга в результате разрыва или закупорки сосуда. За 8 месяцев текущего года более 1000 жителей области умерли от этого диагноза, этот показатель на 9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года», - сказала главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Врачи отмечают, только около 20% из тех, кто перенес инсульт, возвращаются к полноценной жизни. Заболевание развивается внезапно, поэтому при первых же его признаках нужно незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.