В 70 населенных пунктах Пензенской области обновят покрытие дорог

«Около 2 миллиардов рублей ежегодно до 2025 года мы будем направлять на эти цели. Это около 800 километров ремонта дорог, точнее – 780. Я думаю, что муниципальные образования, жители увидят эту работу. Потому что идет масса обращений», - сказал врио главы регионального минстроя Александр Гришаев.
По словам Александра Гришаева уже решено, что в 2022-м каждый район Пензенской области и город Кузнецк получит по 70 миллионов рублей на обновление дорожного покрытия. А это значит, что работы должны пройти во всех муниципалитетах.
Напомним, в Сурском крае общая протяженность дорог местного значения сейчас составляет почти 12 тысяч километров. Но из них в нормативном состоянии находятся лишь 35%, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.