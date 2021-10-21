В 70 населенных пунктах Пензенской области обновят покрытие дорог

Реализация областной программы ремонта муниципальных дорог, которую инициировал губернатор Олег Мельниченко, начнется уже в следующем году. По данным пензенского минстроя, асфальтовое покрытие будет обновлено в 70 деревнях и поселках, являющихся точками экономического роста сельских территорий.

«Около 2 миллиардов рублей ежегодно до 2025 года мы будем направлять на эти цели. Это около 800 километров ремонта дорог, точнее – 780. Я думаю, что муниципальные образования, жители увидят эту работу. Потому что идет масса обращений», - сказал врио главы регионального минстроя Александр Гришаев.



По словам Александра Гришаева уже решено, что в 2022-м каждый район Пензенской области и город Кузнецк получит по 70 миллионов рублей на обновление дорожного покрытия. А это значит, что работы должны пройти во всех муниципалитетах.

Напомним, в Сурском крае общая протяженность дорог местного значения сейчас составляет почти 12 тысяч километров. Но из них в нормативном состоянии находятся лишь 35%, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.