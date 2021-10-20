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20.10.2021г.
В пензенской больнице выделили отдельное помещение для лечения беременных с ковидом

В пензенской больнице выделили отдельное помещение для лечения беременных с ковидом

Ср, 20.10.21 19:21
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Коронавирус стали чаще диагностировать у беременных. Причем, протекает новая инфекция у них довольно тяжело. Чтобы минимизировать перемещения заболевших будущих мам между медицинскими учреждениями, пензенским минздравом было принято решение определить отдельную территорию для беременных с подтвержденным диагнозом. Пациенткам здесь не только оказывают полноценную помощь в борьбе с опасной инфекцией, но и при необходимости, проведут процедуру родоразрешения.
 

Пациентки областной клинической больницы имени Бурденко благодарят врачей буквально за чудо. Медикам удалось спасти сразу две жизни. Женщина поступила в лечебное учреждение с диагнозом ковид на позднем сроке беременности, поэтому принимать роды пришлось прямо в красной зоне. С недавнего времени это стало возможным благодаря решению областного минздрава.

«В красной зоне мы организовали возможность родоразрешения женщины, то есть вообще ее не перевозить, потому что состояние пациентов с коронавирусной инфекцией ухудшалось после перетранспортировки», - пояснила врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«Там лежат только беременные женщины. За ними наблюдают и акушер-гинекологи, и врачи-инфекционисты, и врачи других профилей, в зависимости от той патологии, которой они страдают. Такая политика, которую мы начали проводить, препятствует появлению тяжелых случаев у беременных женщин, что особенно важно», - подчеркнул главный врач Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Александр Никишин.

С таким пензенские медики сталкиваются впервые - все предыдущие волны пандемии обходили беременных стороной. Сейчас же в отделении областной больницы - уже 38 пациенток. Всего же здесь развернуто 40 коек для рожениц. Состояние пациенток врачи оценивают как среднетяжелое. Троих будущих мам за этот год из-за коронавируса уже потеряли.

«На старте заболевания вариант развития пневмонии один, потом буквально через 2-3 дня видим значительную прогрессию», - пояснил анестезиолог-реаниматолог Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Михаил Юматов.

Коронавирус у беременной женщины развивается молниеносно, потому что на ее дыхательные органы и так сильно давит плод. Ковид эту ситуацию усугубляет. Плюс ко всему инфекция провоцирует развитие тромбоэмболии. Эти осложнения часто приводят к тому, что врачам приходится бороться сразу за две жизни и что еще хуже - выбирать, кого спасти.

Вакцинация значительно снижает риски тяжелого течение болезни. Прививка от коронавируса разрешена на сроке с 22-й недели беременности. К слову, ни одна из тех женщин, которые сейчас находятся на лечении в областной больнице имени Бурденко, не вакцинировались.
 

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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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