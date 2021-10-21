В 11 регионах страны пока что не перешли на раздельный сбор мусора

В Минприроды сообщили, что еще 11 регионов России не приступили к установке контейнеров для раздельного накопления отходов. В ведомстве уточнили, что этому препятствуют недостаточный объем финансирования и отсутствие необходимого количества контейнеров.

Среди таких субъектов - Забайкальский край, Волгоградская, Магаданская, Тюменская, Саратовская области, а также Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Хакасия, Чечня и Севастополь, уточнили «Известия».

Ранее для помощи регионам в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)» нацпроекта «Экология» выделили млрд рублей.

Как отмечали 5 октября в Кабмине, средства на закупку контейнеров получат 46 субъектов.

«Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», - сообщала вице-премьер Виктория Абрамченко.