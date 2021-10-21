Зареченка ударила ножом укусившего ее сожителя

Как сообщили в пресс-службе Зареченского горсуда, в августе пара находилась в квартире на пр. 30-летия Победы. Оба были пьяны. Мужчина попросил сожительницу передать ему сигареты, но та отказала. Тогда он укусил ее за палец и избил. Обиженная женщина схватила нож и ударила дебошира в грудь, после чего вызвала «скорую».

Суд учел, что зареченка на момент преступления имела непогашенную судимость. Ее приговорили к трем годам четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.