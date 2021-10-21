После коронавируса реакция иммунитета на грипп может быть критичной - Роспотребнадзор

В пензенском управлении Роспотребнадзора рассказали о ряде особенностей, которые отличают текущий эпидсезон в плане заболеваемости гриппом, и объяснили, почему особенно важно привиться не только от коронавируса, но и от этого заболевания.

В управлении отметили, что если обычно случаи гриппа в России начинают выявлять в декабре-январе, то в 2021 году это случилось уже в августе, еще несколько вспышек купировали в сентябре. За эти два месяца лабораторно подтвердили более 100 случаев А(Н3N2) в 18 регионах. Вспышки гриппа в столь ранние сроки регистрируют впервые за последние десять лет.

Еще одно изменение – обновленный состав вакцин против гриппа: заменены два штамма вируса гриппа А, которые раньше не встречались, соответственно, у населения нет к ним иммунитета.

Расширился перечень групп риска по заболеваемости гриппом. Если раньше в него входили люди с ослабленным здоровьем, дети, беременные, работники с большим количеством контактов, то теперь эта болезнь особенно опасна для тех, кто перенес коронавирус.

«Реакция иммунной системы переболевших Covid-19 на встречу с гриппом может быть критичной. В связи с этим Роспотребнадзор напоминает, что самое эффективное средство профилактики гриппа - это вакцинация», - подчеркивают в управлении.

По данным Роспотребнадзора, грипп в сочетании с коронавирусом (микст-инфекция) крайне затрудняет правильную постановку диагноза и назначение адекватного лечения.

Для прививки лучше всего подходит период с сентября по ноябрь. В Роспотребнадзоре также напомнили, что вакцинация от гриппа в России проводится бесплатно для граждан за счет бюджетных средств отечественными вакцинами, которые успешно применяются много лет. Теперь доступен и препарат, защищающий сразу от четырех штаммов вируса и гриппа.

Как сообщает пресс-служба управления, благодаря вакцинации от гриппа заболеваемость в России с 1996 года снизилась в 195 раз. В период с 2016 по 2020 годы число привитых выросло с 56,6 млн человек до 85,9 млн.