В Пензе появится центр для работы с допризывной молодежью

На базе детского оздоровительного лагеря «Радуга» появится центр для работы с допризывной молодежью, где учащиеся старших классов будут проходить сборы. Об этом шла речь на коллегии Министерства образования Пензенской области. Центр «Авангард» откроется в рамках реализации федерального проекта патриотического воспитания нацпроекта «Образование».

В этом году финансирование программы составило 5,5 миллионов рублей. Средства были направлены в основном на разработку образовательных проектов патриотического воспитания и организацию мероприятий с участием детей и молодежи.

«Проведены мероприятия, посвященные празднованию дней воинской славы, памятных дат России и государственных праздников. Организована реализация общественного проекта ПФО «Герои отечества». Организовано участие молодёжи в региональных, окружных и всероссийских мероприятиях. За истекший период количество детей и молодежи, вовлеченных в патриотические проекты, составляет 71 400 человек», - рассказал начальник управления профессионального образования и молодежной политики Министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

В последнее время дети и подростки активнее вовлекаются в поисковое, юнармейское, волонтерское движения. Реализация федеральной программы продлена до 2024 года. В ее рамках также запланировано обустройство военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил Российской Федерации, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.